На Украине заблокировали соцсеть Трампа

В четверг, 20 февраля, на Украине оказался заблокирован доступ к социальной сети президента США Дональда Трампа Truth Social. Внимание на это обратили украинские СМИ.

Некоторые пользователи при попытке зайти в Truth Social с территории Украины увидели сообщение, что соцсеть «в настоящее время недоступна в их регионе». Информации о причинах этого пока нет.

Truth Social была создана после того, как в 2021 году Трампа заблокировали в Twitter (X). С тех пор он в основном публикует заявления в собственной соцсети.

На этой неделе Трамп и Владимир Зеленский начали вести заочный спор. Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

Зеленский заявил, что информация о его низком рейтинге не соответствует действительности. Также он опроверг заявления Трампа, что Штаты предоставили Украине 500 миллиардов долларов помощи. Зеленский назвал «несерьезным разговором» предложение команды Трампа предоставить США доступ к половине украинских минералов.

Президент США в ответ на это назвал Зеленского «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».