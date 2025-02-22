США в ООН отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине

США в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон предложил новый, нейтральный документ, отказавшись быть соавтором проекта, где вина возложена на Москву. В тексте указано, что Соединенные Штаты скорбят о жертвах российско-украинского конфликта.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.