Британия планирует саммит по Украине после визита Стармера в США

Британия намерена организовать встречу лидеров стран по вопросам Украины после визита премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, сообщил телеканал Sky News.

Власти Британии планируют провести саммит, посвященный вопросам Украины, после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

В настоящее время идет активная подготовка к мероприятию, однако точные даты его проведения пока не известны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже, который состоялся в понедельник. Позже стало известно, что Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения безопасности на Украине в гибридном формате.

Сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции.