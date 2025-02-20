Депутат Верховной рады Украины Алесей Гончаренко* заявил, что отказ Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок спасет Украину. Об этом сообщает «МК».

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В публикации в социальных сетях Гончаренко* заявил, что Зеленский сам обещал не идти на второй президентский срок.

«В чем тогда проблема?» — добавил украинский парламентарий.

Напомним, что Зеленский потерял свою легитимность в мае 2024 года, до этого отказавшись проводить голосование из-за военного положения и массовой мобилизации. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента на Украине, отметив, что реальный рейтинг поддержки украинского политика населением составляет 4%. Позднее американский лидер назвал Зеленского «диктатором без выборов», обвинив его в желании продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.

* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов