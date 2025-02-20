Sky News: Британия работает над организацией нового саммита по Украине

Правительство Великобритании работает над организацией саммита по мирному урегулированию украинского кризиса. Предполагается, что в нём примут участие европейские союзники.

«Ожидается, что он состоится после переговоров премьер-министра с президентом США», — сообщает Sky News.

Участники саммита планируют обсудить размещение миротворческих сил на территории Украины после прекращения вооружённого конфликта.

Авторы материала отмечают, что если такая идея будет согласована, то она может включать развёртывание войск в крупных городах, портах и на объектах критически важной инфраструктуры, включая атомные электростанции.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности.

В Кремле отметили, что Москва внимательно отслеживает заявления об отправке военнослужащих стран НАТО на территорию Украины.