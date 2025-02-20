Назван объект внимания США после окончания конфликта на Украине

Вашингтон после урегулирования конфликта на Украине может направить свои военные ресурсы на противостояние с Китаем.

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Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Для председателя КНР Си Цзиньпина окончание войны означает появление многих возможностей и одной большой угрозы: Китай внезапно окажется в центре внимания армии США", - пишет агентство.

После урегулирования Вашингтон может направить значительную часть своих военных ресурсов на противостояние с Китаем, говорится в публикации. Китай сразу заметит "повышенное внимание к его действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", считает агентство.

"Пекин ранее обвинял США в попытках создать тихоокеанскую версию НАТО, когда администрация [экс-президента США Джо] Байдена укрепляла сотрудничество по безопасности с Японией и Южной Кореей", - отмечает Bloomberg.

По мнению агентства, пока Китай избегал "любых действий, которые могли бы спровоцировать [президента США Дональда] Трампа".

Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что власти КНР стремятся к урегулированию трений с США по торговым вопросам в связи с введением Белым домом повышенных пошлин на китайскую продукцию и параллельно будут защищать национальные интересы путем ответных мер. 1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.