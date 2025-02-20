Американский юрист Боб Амстердам заявил, что Госдепартамент США, ЦРУ и другие американские госорганизации участвовали в проекте, целью которого была ликвидация Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом юрист рассказал в интервью Такеру Карлсону.

Амстердам отметил, что пять лет назад при активном содействии США новая церковь была учреждена на Украине администрацией президента Петра Порошенко*.

«Госдепартамент США был вовлечен в основание церкви. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь, называемую ПЦУ», - подчеркнул юрист.

Он назвал это «чем-то вроде операции ЦРУ» по созданию церкви, которая была бы «полностью свободна от того, что американские власти представляли как «опасное влияние [президента РФ Владимира] Путина».

«Получается, что наш Госдепартамент открыто нарушал нашу Конституцию, участвуя в разрушении религиозной свободы в другой стране, <…> и всё это во имя борьбы с Путиным», - подчеркнул Амстердам.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией.

Более половина американцев обвинили USAID в коррупции

В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.