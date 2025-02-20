Высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине президентские выборы говорят о том, что он хочет избавиться от Владимира Зеленского.

Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

"Трамп, по всей видимости, хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает сложным человеком", - отмечает собеседник издания. "Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", - добавил он.

По мнению журнала, в теории Украина может продолжать боевые действия, отвергнув предложение Трампа о мирных переговорах с Россией, но на практике такое развитие событий приведет к тому, что положение Киева быстро ухудшится. Как отмечает издание, у ВСУ "серьезные проблемы на оперативном уровне и практически полностью отсутствует стратегическое планирование, в подразделениях на передовой ощущается острая нехватка личного состава, а численность некоторых бригад сократилась до менее чем трети от их обычной численности".

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По оценке журнала, у Трампа есть много рычагов воздействия на Украину - он может в одностороннем порядке снять санкции с России и, скорее всего, сократит или прекратит военную помощь Киеву. Кроме того, Трамп может остановить поток разведданных из США и отключить для ВСУ спутниковые терминалы Starlink, которые составляют основу для связи украинских подразделений между собой.

Ранее Трамп заявил, что Украине необходимо провести президентские выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании, а днем позже назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, указав на его крайне низкие рейтинги. Зеленский назвал дезинформацией сведения о падении его рейтинга до 4% и заявил, что заменить его на должности "главы государства" сейчас не получится.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.