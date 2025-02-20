Политолог-международник Владимир Можегов в разговоре с Рамблером высказался о планах президента США Дональда Трампа заключить сделку с китайскими властями в сфере ядерной безопасности.

Согласно данным издания The New York Times, администрация Трампа в настоящее время изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности.

Говоря о соответствующих планах Трампа, эксперт подчеркнул, что Китай в последнее время активно расширяет свой ядерный арсенал.

Трамп желает добиться мира на всей планете, соответствующий тезис был главным в предвыборной кампании. Поэтому после вступления в должность президента он предпринимает усилия в данном направлении. С одной стороны, это имиджевая история для Трампа, с другой стороны, это отличный повод для встречи на высшем уровне, проведения разговора по существу, а также заключения некого соглашения по сокращению ядерных вооружений… Естественно, в реальности Трамп не собирается воевать с Китаем, при этом он хочет умерить его экономические притязания, а также сделать так, чтобы Пекин не пытался оспаривать мировое господство «американской империи». Так что желание Трампа заключить сделку – как с Китаем, так и с Россией – и при этом разграничить сферы влияния понятно. Глобальная идея президента США – это баланс сил. И ядерное сдерживание в данном смысле – это один из важнейших очагов. Владимир Можегов Политолог-американист

В отношениях с КНР Трамп будет использовать экономические рычаги давления, отметил политолог.

«Американский президент ведет политику путем торговли, это его стиль. И он не собирается превращать торговую войну в войну ядерную или еще какую-то. Ему этого совсем не надо. Вместе с тем Трамп хочет, чтобы экономическая война велась в каком-то разумном русле. Поэтому ему понадобилось новое соглашение с КНР», - сказал специалист.

Вместе с тем американский лидер видит угрозу объединения военных потенциалов Китая и России против США, добавил Можегов.

«Ему важно, чтобы Россия и Китай не были едины в этом плане, чтобы США не угрожал общий ядерный потенциал двух стран. Поэтому тут он хочет «оторвать» Москву от Пекина. И данный момент будет весьма важным для всех сторон в ходе будущих торгов», - заключил эксперт.

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