Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках "второго фронта" против РФ в кабмине Грузии

Определенные представители стран Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали от республики открыть "второй фронт" против России. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"На определенном этапе времени нам сложно было говорить о том, что, например, в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они (представители западных стран - прим. ТАСС) разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране "второго фронта", - сказал Каладзе.

По его словам, от Грузии требовали назначить чартерные рейсы и организованно отправлять добровольцев на Украину, а также ввести санкции против России.

"Когда ты вводишь санкции, которыми другому не навредишь, а навредишь лишь своему народу и стране, как можно вообще принимать такое решение?" - подчеркнул мэр.

Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.

Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт против России. По мнению Тбилиси, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.