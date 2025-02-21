Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем

США могут попытаться столкнуть Россию и Китай, Москва должна не допустить этого. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он прокомментировал российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Лукашенко отметил, что политическая обстановка начала меняться, при этом он подчеркнул, что «обольщаться не надо».

«Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны... Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», — сказал Лукашенко.

На прошлой неделе пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев после возвращения на родину на днях гражданина США.

После этого газета The New York Times писала, что между США и Белоруссией назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций в обмен на освобождение ряда заключенных.