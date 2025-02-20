В Канаде поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком

В Канаде во второй раз повреждён подводный оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком.

Об этом сообщает CBC.

«Характерный признак, который мы обнаружили, заключается в том, что кабель как будто разрезали или распилили болгаркой», — заявил в интервью телеканалу директор по сетевым технологиям компании Bell Дэвид Джойс.

По его мнению, кабель зацепился за якорь или какое-то другое оборудование, был поднят на поверхность и намеренно перерезан.

Ведётся расследование.

В прошлый раз работа подводного оптоволоконного кабеля длиной 140 км была нарушена в декабре 2023 года. Тогда обстоятельства повреждения установить не удалось.

Ранее сообщалось о повреждении трёх коммуникационных кабелей в Финском заливе между Эстонией и Финляндией.