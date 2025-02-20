Талибы отказались от участия в Римском статуте

Находящееся у власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что страна отныне отказывается от участия в Римском статуте и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) как образование, которое отстаивает религиозные и национальные ценности афганского народа в рамках исламского шариата, не признает никаких обязательств перед Римским статутом или учрежденным на его основе институтом под названием Международный уголовный суд", - говорится в заявлении, опубликованном заместителем официального представителя "Талибана" Хамдуллой Фитратом в X.

"Присоединение предыдущей администрации к этому статуту не имеет юридической силы", - указывается в сообщении.

Согласно заявлению, МУС "вместо того, чтобы придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, неизменно действует в соответствии с политическими соображениями". Эта организация "не предприняла никаких существенных мер в отношении военных преступлений, совершенных в Афганистане оккупационными войсками и их союзниками", считает "Талибан". В заявлении также указывается на бездействие МУС в тот период, когда в Афганистане происходило массовое уничтожение деревень, учебных заведений, мечетей и больниц, а также погибали гражданские лица, включая женщин и детей.

МУС - постоянно действующий международный орган для судебного преследования лиц, совершивших тяжкие преступления. Он не входит в структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Подотчетен странам, ратифицировавшим Римский статут (учредительный документ МУС), вступивший в силу в 2002 г. Правительство Афганистана ратифицировало Римский статут в 2003 году.

К настоящему моменту членами МУС являются 125 государств. Среди стран, не присоединившихся к нему, США (подписали Римский статут, но отозвали подпись), Россия (подписала, но не ратифицировала), Израиль (подписал, но не ратифицировал) и Китай (не подписывал документ). В 2017 году членство в МУС прекратила Республика Бурунди. В том же году саммит Африканского союза одобрил "стратегию коллективного выхода" из МУС, посчитав его отношение к континенту предвзятым (стратегия не является обязательной к исполнению, каждая страна должна принимать решение самостоятельно). В 2019 году МУС покинули Филиппины.