Bild: группировка ИГ* создала новый сайт с призывами к терактам в Европе

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, *запрещена в РФ), предположительно создала новый интернет-сайт на немецком языке, где призывает к терактам в нескольких городах Германии, Австрии и Бельгии. Об этом сообщило издание Bild.

На сайте размещена картинка с видом через лобовое стекло с водительского места автомобиля на прохожих на улице. На лицах идущих по улицам людей нарисованы прицелы, на бортовом компьютере написан призыв "переезжать" людей и перечислены города: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Вена, Брюссель, Антверпен, Зальцбург.

Как пишет издание, органы безопасности Германии, Австрии и Бельгии всерьез воспринимают пропагандистские материалы группировки, поскольку в этих трех странах неоднократно происходили исламистские теракты, а правоохранители регулярно предотвращают подобные атаки.

Неназванный источник в службе безопасности одной из перечисленных стран рассказал изданию, что в настоящее время призывы ИГ к терактам "распространяются очень быстро среди исламистов", этот процесс активизировался после нападения сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.

"ИГ преследует опасную стратегию, они подстрекают так называемых волков-одиночек, которые затем неожиданно самостоятельно радикализируются и осуществляют нападения, эта стратегия, как мы и опасались, все чаще срабатывает", - заявил собеседник газеты, напомнив о серии нападений, которые произошли в последние месяцы в Германии и Австрии.

Как пишет газета, службы безопасности Германии сейчас особенно обеспокоены, поскольку в ряде городов страны предстоят традиционные уличные карнавалы. Собеседник агентства отметил, что как крупные, так и менее масштабные карнавальные шествия представляют привлекательную цель для потенциальных террористов, добавив, что несмотря на угрозу, "нельзя давать себя запугать".