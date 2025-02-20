NBC: Трамп недоволен нежеланием Украины идти на необходимые компромиссы

Президент США Дональд Трамп недоволен позицией Киева, который не желает идти на компромиссы, "давно признанные американскими и европейскими официальными лицами в частном порядке необходимыми для достижения мирного соглашения" . Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.

По его данным, Трамп считает, что Владимир Зеленский сопротивляется "разумным требованиям к стране, которой США предоставили более $75 млрд военной помощи". О каких именно компромиссах идет речь, не уточняется.

При этом президент США также возмущен публичными жалобами украинского руководства на то, что Вашингтон исключил Киев из прямых переговоров с Россией. "Есть разочарование", - заявил NBC News неназванный чиновник в Белом доме, указав, что Зеленский и ряд европейских лидеров пытаются "очернить" мирные усилия Дональда Трампа.

Трамп заявил об успешных переговорах о завершении конфликта на Украине

Как отмечает новостная служба NBC, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом зрела в течение всей прошлой недели, пока она не вылилась в публичную плоскость в виде взаимных обвинений со стороны Трампа и Зеленского. Как отмечают источники, украинское руководство осознало, что президент США скептически относится к официальной позиции Украины.

При этом изначально после инаугурации Трампа Киев намеревался продемонстрировать Вашингтону свою готовность пойти на определенные компромиссы, убедив президента США в том, что главным препятствием для мирного урегулирования якобы является Россия.

"Главное было убедить Трампа, что проблема не в Украине", - отметил один из источников.

Поначалу, как отмечает NBC News, этот подход сработал, но затем Трамп поменял свою оценку сложившейся ситуации.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой "российской дезинформации".