В Японии обратились к Зеленскому с призывом

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки посоветовал Владимиру Зеленскому быть умнее, если он хочет защитить страну. Слова парламентария приводит РИА Новости.

По словам Судзуки, сейчас наблюдаются серьезные изменения в политике США и то, что было «невозможно при президенте Джо Байдене, при администрации Дональда Трампа стало течением, создающим историю».

«Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее?» - задался вопросом парламентарий.

При этом японский политик с более чем 40-летним стажем посоветовал Киеву запомнить, что «у этого течения нет обратного хода».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента на Украине, обратив внимание на то, что рейтинг Зеленского, полномочия которого официально истекли в мае 2024 года, составляет 4%.

После того, как Владимир Зеленский начал активно комментировать ситуацию и заочно спорить с американским лидером, Дональд Трамп назвал украинского политика «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».