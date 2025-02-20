Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на попавший в распоряжение редакции опрос общественного мнения.

Отмечается, что большинство граждан Украины недовольны Зеленским. Согласно результатам, он может набрать на выборах до 30% голосов, тогда как Залужный наберет до 65%. При этом источники издания утверждают, что вместо получения более широкой поддержки Зеленский делает упор на самых близких сторонников.

«Нет никого, кто готов сказать ему "нет", и он совершает ошибки», — пожаловался на украинского политика один из собеседников.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента на Украине. Зеленский потерял свою легитимность в мае 2024 года. Позднее американский лидер назвал украинского политика «диктатором без выборов».