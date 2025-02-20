Трамп заявил, что в случае поражения на выборах его жизнь была бы отвратительной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жизнь была бы отвратительной, если бы он потерпел поражение на выборах главы государства в 2024 году.

"Я принял очень серьезное решение, и оно было очень рискованным, потому что, если бы я проиграл, моя жизнь была бы совсем другой, она была бы отвратительной. <...> Если бы я проиграл, это было бы очень плохо. Это было бы опасно. На самом деле очень опасно", - заявил он во время выступления на инвестиционной конференции в Майами, запись которого опубликована на YouTube-канале программы The National Desk.

Трамп упомянул в своей речи президентов США Эндрю Джексона (1829-1837) и Авраама Линкольна (1861-1865), которые считаются главами государства, к которым относились хуже всего в истории.

"Но ни к кому не относились так, как ко мне", - сказал американский лидер.

В преддверии выборов в отношении Трампа были выдвинуты обвинения по ряду уголовных дел. В июне 2023 года суд в Майами предъявил ему обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Республиканцу грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам обвиняемый утверждал, что не успел вернуть документы из-за спешки и сильной загруженности делами. В июле 2024 года все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов были отклонены. В постановлении судьи Эйлин Кэннон уточнялось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что "назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США".

Назначенный при экс-президенте Джо Байдене для расследования событий 6 января спецпрокурор Джек Смит в 2023 году также выдвинул в адрес Трампа обвинения в попытке сохранить власть за счет незаконных действий. Тем не менее Верховный суд США летом 2024 года признал наличие у Трампа частичного иммунитета от юридического преследования. После победы политика на выборах в ноябре 2024 года Смит подал ходатайство о прекращении разбирательства по его делу, поскольку в соответствии с принятой в США практикой действующий президент обладает иммунитетом от судебного преследования и в административном, и в уголовном порядке за официально принимаемые решения. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворила прошение спецпрокурора. В январе этого года Смит ушел из Минюста.

В 2023-2024 годах на уровне штатов прошло несколько процессов с целью не допустить Трампа до участия в праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2024 года. 4 марта 2024 года Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо, уточнив, что ответственность за исполнение этого раздела лежит на Конгрессе, а не на штатах. После этого все запреты на местном уровне в отношении Трампа были сняты.