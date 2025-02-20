В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского

Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили двустороннюю пневмонию, немного улучшилось. Как говорится в заявлении службы печати Святого престола, повышения температуры нет, а показатели на основе результата анализов стабильны.

"Клиническое состояние Папы Римского немного улучшается", - говорится в заявлении.

Уточняется, что в течение дня понтифик посвятил время работе.

88-летний понтифик находится в больнице с 14 февраля. Ему предписан полный покой: все мероприятия с его участием отменены до конца недели. Госпитализация может затянуться, говорят в Ватикане. Ранее у Папы Римского обнаружили начало двусторонней пневмонии. Врачи говорят о "сложной клинической картине". Накануне у него с визитом побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая сообщила, что понтифик "в добром расположении".