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«Трамп воплощает мечту Сталина»

Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что президент Дональд Трамп своими недавними действиями по украинскому кризису помогает осуществить мечту лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает The Hill.

Эмануэль принял участие в записи подкаста со стратегом Демократической партии Майком Мерфи. Мерфи заявил, что россияне счастливы, поскольку госсекретарь США Марко Рубио участвует в переговорах с Россией, в то время как Украина отошла на второй план. По его мнению, главная цель Москвы со времен Второй мировой войны - расколоть НАТО и разрушить атлантический альянс, и Трамп помогает достижению этой цели. Эмануэль добавил, что со времен Сталина это было «единственной целью» Москвы и американский президент «воплощает мечту Сталина».

«Позор: Европа позволила собой помыкать»

Немецкий политолог Томас Йегер заявил в беседе с изданием Focus, что европейцы остаются в стороне от урегулирования на Украине, и назвал это «позором». Во время первой встречи России и США, прошедшей в Саудовской Аравии, Европа «сидела за детским столом». Чтобы сыграть свою роль в возможных мирных переговорах, европейцы должны что-то предложить, подчеркнул Йегер.

По его мнению, недавняя встреча европейских лидеров в Париже в очередной раз продемонстрировала, что Европа «пугающе слаба». Европа остается разделенной и, более того, «прижатой к стенке». Йегер предупредил, что Москва использует ближайшие несколько месяцев для дальнейшего раскола европейцев. Он не исключил, что некоторые европейские государства займут пророссийскую позицию по примеру Венгрии. По словам эксперта, европейский ответ должен был заключаться в росте экономики, крупных технологических и промышленных проектах, а также военной мощи, но вместо этого Европа «позволила собой помыкать».

«Трансатлантическому альянсу пришел конец»

При Дональде Трампе Америка стала союзницей президента России Владимира Путина, пишет Politico. Суть всех масштабных конфликтов заключается в том, что они вынуждают людей выбирать сторону. И Трамп, как кажется многим в Европе, встает на сторону Путина, отмечает издание. Последняя неделя превратила в реальность кошмары украинцев и многих их союзников, перевернув трансатлантические отношения, которые лежали в основе европейской безопасности с 1945 года, подчеркивает Politico.

Европейские политики начинают понимать, насколько сильно изменился их мир: теперь им приходится иметь дело с Америкой, которая в лучшем случае настроена скептически, а в худшем - враждебно по отношению к старому миру. Если и были какие-то сомнения относительно готовности Трампа наживать врагов в Европе, то он положил им конец, обвинив Украину в начале конфликта с Россией. Один из европейских дипломатов заявил Politico, что теперь Европе приходится иметь дело с «альянсом между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который также хочет уничтожить Европу». Собеседник издания считает, что «трансатлантическому альянсу пришел конец».

Reuters: США хотят сделки по минералам с Киевом до начала переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа попытается заключить упрощенную сделку по минералам с Киевом до начала переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников агентства, в рамках этого подхода США и Украина могут быстро заключить пакт, а затем обсудить подробные условия.

Новый подход был предложен после того, как Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил подробное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50 процентов важнейших минералов Украины, включая графит, уран, титан и литий - ключевой компонент в аккумуляторах электромобилей. Этот эпизод ясно показал, что на заключение сделки уйдет время, отметили источники Reuters. Однако Трамп хочет заключить пакт с Украиной, прежде чем оказывать Киеву военную поддержку или двигаться вперед в переговорах по урегулированию.

Экс-президент Бразилии может получить 40 лет тюрьмы уже в этом году

Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет во вторник предъявил обвинение экс-президенту страны Жаиру Болсонару по делу о попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Как сообщает Folha de S.Paulo, суд планирует завершить этот процесс до конца года.

Болсонару обвиняется в попытке насильственного уничтожения демократического верховенства закона, организации госпереворота, причинении ущерба путем насилия и серьезных угроз федеральной собственности, порче охраняемого культурного наследия и участии в преступной организации. В совокупности экс-президенту грозит 43 года лишения свободы, не считая возможных отягчающих обстоятельств. Суд планирует вынести приговор не позднее начала второго квартала 2025 года, чтобы успеть рассмотреть апелляции до конца года.