В Финляндии политика сняли с выборов после заявления об Украине

Финского политика от Национальной коалиционной партии Йоханну Турью отстранили от участия в региональных выборах из-за слов о том, что Украина является частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

Как уточняется в публикации, Турья сделала свое заявление в комментарии к посту в социальных сетях. Она отметила, что границы Украины никогда официально не подтверждались.

«Она все время была частью России», — написала политик.

В результате Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка Турью. Ее отстранят от участия в муниципальных выборах в Пори. Исполнительный директор регионального отделения партии Антти Ахонен заявил, что решение принято из-за «утраты доверия» и несоответствия позиции кандидата общей линии партии.

Напомним, что накануне финская социал-демократическая партия (SDP) исключила русскоязычного кандидата Ивана Девяткина из списков на муниципальные выборы. Причиной стало то, что он не смог «четко осудить» российскую спецоперацию.