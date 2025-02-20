Коалиционная партия Финляндии исключила из регионального избирательного списка в Сатакунта кандидата в депутаты Йоханну Турья после того, как она назвала Украину частью России. Об этом пишет Yle.

В своих соцсетях она заявила, что границы Украины никогда официально не были подтверждены, а сама страна всегда была частью России.

После этого в Коалиционной партии Финляндии заявили, что Турья не будет участвовать в выборах по причине «отсутствия доверия».

«Мы попытались связаться с Турьей, чтобы она рассказала, что стоит за ее комментариями. Однако она нам не ответила», — уточнили в политическом объединении.

Там также заверили, что позиция партии по конфликту на Украине остается неизменной – она поддерживает «оборонительную борьбу» Киева.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».