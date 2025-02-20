Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проводит централизацию своей власти, ее методы управления становятся все более жесткими. Об этом заявило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что глава ЕК становится "все более контролирующей" и правит почти как президент, то есть единолично. Фон дер Ляйен и ее советники, в основном из Германии, жестко контролируют все коммуникации внутри Евросоюза (ЕС) без оглядки на решения Европарламента.

"Все политические решения принимаются на уровне президента [Еврокомиссии]", - сказал Politico посол одной из стран, не входящих в ЕС.

По словам чиновника Евросоюза, в день инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января советникам еврокомиссаров было разрешено лишь делать репосты в социальных сетях сообщения фон дер Ляйен с поздравлениями и "ни при каких обстоятельствах не добавлять ничего от себя". Другой показательный случай произошел тоже в январе, когда глава ЕК заболела пневмонией и не передала управление ЕС своему заместителю. Из-за ее отсутствия на конец месяца было отложено представление плана сообщества по восстановлению экономики.

При этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер опроверг мнение о том, что подход его начальника к управлению сообществом становится все более единоличным.

"Председатель [ЕК] уважает сотрудничество как руководящий принцип, действующий на всех уровнях комиссии", - подчеркнул он.

Однако такой подход нравится не всем в сообществе.

"Секретность и контролирование окажутся, возможно, самыми большими ее слабостями", - сказал изданию неназванный дипломат ЕС.

Другой источник выразил мнение, что никакие геополитические вызовы не должны вести к централизации власти.

"Ковид и украинский кризис доказали этой женщине, что это (усиление персональной власти - прим. ТАСС) правильный путь. Вы нарушаете все процедуры, законы, правила, <...> концентрируете всю чертову власть, которая у вас есть, и вам все равно будут аплодировать за это", - резюмировал он.

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В сентябре 2024 года Politico сообщало, что фон дер Ляйен будет иметь неограниченный контроль над политикой ЕС после формирования нового состава ЕК. По словам источников издания, в числе еврокомиссаров не осталось ни одного политика, который бы критически относился к деятельности главы ЕК, а влиятельные еврочиновники, включая француза Тьерри Бретона и нидерландца Франса Тиммерманса, покинули состав ЕК. Согласно сведениям издания, фон дер Ляйен уже во время первого срока в качестве главы ЕК приобрела репутацию человека, который принимает решения в одиночку, выходит за рамки своих должностных обязанностей и считается с мнением лишь нескольких советников.