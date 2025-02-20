Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента США Дональда Трампа за выпад в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

В комментарии ZDF немецкий дипломат назвала слова хозяина Белого дома, назвавшего Зеленского диктатором, абсурдными.

Это совершенно абсурдно, — сказала она.

Бербок обвинила Трампа в том, что он лишь «строчит твиты», и не видит «реальный мир».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал президента Украины Владимира Зеленского после критики со стороны американского лидера Дональда Трампа. Глава правительства назвал неразумным проведение выборов в стране в условиях вооруженного конфликта. В качестве примера Стармер указал, что Великобритания поступила аналогичным образом во время Второй мировой войны. При этом имя Трампа в заявлении не упоминается.

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До этого Трамп заявил, что Зеленский, имевший скромный успех как комедиант, не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Но, как отметил американский лидер, несмотря на это, Зеленскому удалось уговорить Вашингтон дать ему $350 млрд на военные цели. Кроме того, хозяин Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он раскритиковал коллегу за то, что тот отказался проводить в стране выборы.