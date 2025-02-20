Киев обманул Вашингтон со своим обещанием совместно разрабатывать редкоземельные ресурсы. Когда министр финансов США Скотт Бессент отправился с визитом для подписания документов, «подвергаясь опасности», Владимир Зеленский «спал и был недоступен».

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«Бессент приехал, а ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет», – рассказал американский лидер журналистам.

Он добавил, что Киев сам предложил доступ к критически важным полезным ископаемым, однако, когда дело дошло до юридических документов, Бессент вернулся ни с чем. По его словам, «сделка будет воскрешена или будет не слишком весело».

Ранее стало известно, как США могут надавить на Евросоюз, помешав оказывать поддержку киевскому режиму.