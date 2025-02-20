Гросси назвал затрудненной ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Военная активность, в том числе применение дронов, наблюдается в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что затрудняет ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметив, что вопрос о причине такой активности надо адресовать военным.

"В последнее время мы видели много военной активности, особенно использование беспилотников, вблизи станции", - сказал он на пресс-конференции в Токио. "Я бы не стал вдаваться в подробности того, почему [так происходит], возможно, это вопрос к военным людям. <...> К примеру, ротация наших экспертов уже долгое время задерживается, потому что сложно добиться режима тишины, чтобы команды могли безопасно пройти", - добавил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что его агентство активно занимается этим вопросом. В частности, Гросси обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а также посещал Москву.

Ротация экспертов МАГАТЭ, присутствующих на ЗАЭС с осени 2022 года, проводится практически ежемесячно. В феврале 2025 года она уже дважды не состоялась из-за провокаций со стороны Киева. Ранее МИД Украины выступил с утверждением, что ротация наблюдателей была отложена якобы из-за непредоставления российской стороной необходимых гарантий безопасности.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что украинская сторона лжет, утверждая, что со стороны России нет гарантий безопасности для ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Он уточнил, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики.