Несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с письмом, в котором выразили необходимость продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, пишет Reuters.

По данным агентства, группа конгрессменов-демократов США направила письмо госсекретарю с просьбой начать работу над продлением СНВ с Россией, передает ТАСС.

В письме подчеркивается важность выполнения соглашения даже в периоды обострения международных отношений.

Конгрессмены напомнили, что срок действия актуального договора СНВ-3 истекает в 2026 году.

В обращении указано, что даже в периоды серьезных разногласий, включая холодную войну, США и Россия вели переговоры, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Кроме того, в письме отмечается, что, хотя Россия согласилась соблюдать ограничения по договору, обе стороны должны использовать официальные механизмы для предотвращения гонки ядерных вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке и вовлеченности ядерных держав в конфликт с Россией. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.