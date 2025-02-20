США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

«Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирного соглашения, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение», — говорится в статье.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. По его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

В Европарламенте исключили членство Украины в НАТО и ЕС

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал мнение, что членство Украины в НАТО может представлять угрозу для безопасности Российской Федерации. По его словам, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.