СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве

У президента США Дональда Трампа есть «грандиозный план» нового многополярного мира, который будет включать сделку по Украине, стабилизацию ситуации на Тайване, сокращение расходов на оборону. В связи с этим, пишет Asia Times, в Москве может пройти трехсторонний саммит с участием России, США и Китая.

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Как следует из текста, если мероприятие действительно состоится, то его повестка будет включать соглашение о прекращении огня на Украине, с сохранением за Россией «постоянного контроля» над занятыми территориями. Кроме того, стороны могут договориться о быстром снятии санкций с Москвы, считают авторы.

Еще один пункт договоренностей – это соглашение между США и Китаем о стабилизации статуса Тайваня, которое удовлетворит обе стороны.

Наконец, речь может идти о начале переговоров по ядерному оружию в масштабах соглашения президента Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Рейкьявике в 1986 году.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.