В ЕС начали составлять список по гарантиям безопасности для Украины

Председатель Европейского совета Антониу Кошта начал опрашивать власти стран ЕС, чтобы составить список того, что они могут предоставить Украине. Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, в Евросоюзе работают над гарантиями безопасности для Киева на случай урегулирования.

По словам собеседников FT, по итогам работы Кошта составит список войск и вооружений ЕС, которые «могли бы послужить гарантиями безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения». Других деталей источники газеты не привели.

Как отмечает FT, отдельно от Кошты Франция и Британия планируют создание «сил обеспечения безопасности», поддерживаемых западной авиацией во главе с США. По словам западных чиновников, планы, которые все еще находятся в стадии проработки, отводят западным ВВС более важную роль, чем предполагалось ранее.

По задумке Парижа и Лондона, сухопутные войска будут задействованы как минимум на начальном этапе для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции. Но, как заявили западные чиновники, именно ВВС должны стать мощным сдерживающим фактором. В рамках этого плана в украинской миссии могут принять участие менее 30 тысяч солдат, которые сосредоточатся на воздушной и морской обороне.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, отмечает FT. Миссию на Украине могли бы возглавить Объединенные экспедиционные силы, франко-британское формирование. Командование ими может осуществляться либо из британской штаб-квартиры в Нортвуде, либо из французской штаб-квартиры в Форте Мон-Валерьен за пределами Парижа.

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, так как членство Киева в НАТО остается недостижимым. Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, отмечала WP.