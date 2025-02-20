Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина, а не Россия будет решать вопрос по поводу возможного появления войск стран Запада на территории республики.

Так он прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что для Москвы неприемлемо наличие войск НАТО на Украине, передает Польское агентство печати.

«Это решение принадлежит Украине, а не России», — сказал Сикорский.

Он утверждает, что «весь смысл украинского сопротивления российской агрессии заключается в том, что именно Украина решает, какие иностранные войска, если таковые имеются, должны находиться на ее территории».

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Министр также заявил, что очередной пакет антироссийских санкций «дает дополнительные аргументы тем, кто будет вести переговоры о каком-либо соглашении с Россией».

До этого Сергей Лавров заявлял, что появление войск стран – членов Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для России ни в каком виде.