Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина, а не Россия будет решать вопрос по поводу возможного появления войск стран Запада на территории республики.
Так он прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что для Москвы неприемлемо наличие войск НАТО на Украине, передает Польское агентство печати.
Он утверждает, что «весь смысл украинского сопротивления российской агрессии заключается в том, что именно Украина решает, какие иностранные войска, если таковые имеются, должны находиться на ее территории».
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Министр также заявил, что очередной пакет антироссийских санкций «дает дополнительные аргументы тем, кто будет вести переговоры о каком-либо соглашении с Россией».
До этого Сергей Лавров заявлял, что появление войск стран – членов Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для России ни в каком виде.