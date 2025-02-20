Focus: Европа останется в стороне от мирной сделки по Украине
Немецкий политолог Томас Ягер выразил уверенность в интервью изданию Focus, что европейцы останутся в стороне от мирной сделки по Украине. При этом он подчеркнул, что это целиком вина Европы.
«Во время первых переговоров между Россией и США о будущем Украины Европа сидела за детским столом. Чтобы сыграть свою роль в возможных мирных переговорах, европейцы должны что-то предложить», — отметил политолог.
Трамп заявил, что верит в возможность заключения с Россией сделки по Украине
Между тем, он добавил, что недавняя встреча глав правительств в Париже в очередной раз продемонстрировала, что Европа «пугающе слаба», и это, по его словам, вряд ли изменится.
В Bloomberg ранее писали, что Европа показала полную политическую несамостоятельность.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США «очень скоро».