Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

По его словам, Россия обладает преимуществами в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в связи с тем, что ВС России контролируют значительные территории в зоне конфликта, передает РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «русские стремятся завершить войну».

Трамп заявил о вере в успех сотрудничества с Путиным по ядерному разоружению

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.