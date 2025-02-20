Пока вы спали: предложение сына Трампа Зеленскому и банкротство США

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Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит как человек, находящийся под действием сильных наркотических веществ, сообщает РИА Новости.

"Просто смотришь на него и думаешь — с ним (с Зеленским. — прим.ред.) явно что-то не так", — высказался Такер во время трансляции в соцсети X.

Кроме того, приглашенный гость трансляции, юрист Боб Амстердам отметил, что подозрения Зеленского в употреблении наркотиков широко распространены как на Украине, так и в Европе.

Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ

Охраняющая папу Римского Франциска швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Blick.

"Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с пятницы. В то же время Швейцарская гвардия также готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика - ред.) введен комендантский час. Также репетируются похороны", - говорится в публикации.

Отмечается, что клиническая картина у папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной. Однако состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают "небольшое улучшение".

Сын Трампа предложил Зеленскому победить без денег США

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому "просто пойти и победить" в украинском конфликте без денег США, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись Трампа-младшего в соцсети X.

"Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет", - написал сын президента.

Отмечается, что таким образом Дональд Трамп-младший прокомментировал видео, размещенное другим пользователем, на котором человек, похожий на Зеленского, в яркой одежде танцует под музыку из песни "Новогодняя" группы "Дискотека Авария".

США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Мы либо решим (проблему - ред.) дефицита, либо все, что мы будем делать, это выплачивать долги. Это должно быть решено, или не будет медицинской помощи, не будет безопасности, не будет ничего. Это должно быть решено, это не опционально. Америка обанкротится, если этого не сделать", - сказал предприниматель.

Жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России

Жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение военного блогера Бориса Рожина в его Telegram-канале.

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — указано в уведомлении.

Также жителей попросили отнестись «с пониманием» к возможным перебоям связи.

Как отметил Рожин, сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».