Трамп анонсировал визит Макрона и Стармера в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер могут посетить Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает The Hill.

Ранее советник США по национальной безопасности Майкл Уолц объявил, что Макрон и Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с Трампом. Президент США уточнил, что главы Франции и Британии «сами просили о встрече» и скоро приедут.

Незапланированная встреча состоится на фоне опасений ЕС по поводу действий Трампа по украинскому кризису. После организации двух экстренных встреч на этой неделе в Париже для выработки единого ответа на сближение Москвы и США, европейцы, похоже, наконец-то получили место за столом переговоров, отмечает The Hill.

Уолц заявлял, что США приветствуют участие Европы в разрешении кризиса и предоставление ею гарантий безопасности Украине. Он подчеркнул, что Штаты «годами просили Европу активизироваться» и внести больший вклад не только в собственную оборону, но и в поддержку Украины.

Напряженность между США и Украиной обострилась после переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, в которых не участвовал Киев. Владимир Зеленский начал активно комментировать ситуацию и заочно спорить с Трампом. Трамп в ответ назвал Зеленского «диктатором» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».

Риторика Трампа и его переговоры с Россией ознаменовали собой изменение позиции администрации Джо Байдена, которая работала в тесном контакте с Европой и отстаивала концепцию «ничего об Украине без Украины».