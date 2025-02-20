Трамп заявил, что Си Цзиньпин может нанести визит в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. Кроме того, политик выразил уверенность в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем, добавив, что с китайским лидером у него хорошие отношения.

«Но помните: он любит Китай, а я люблю США. Так что, знаете, здесь есть немного соперничества, но отношения с президентом Си у меня, я бы сказал, отличные», — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

По его мнению, данные отношения пострадали из-за прихода ковида, что повредило не только им, но и всему миру.

Ранее Трамп уже заявлял, что хотел бы поскорее встретиться с Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Китай в конце августа — начале сентября в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.