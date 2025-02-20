Трамп: мы можем заключить с Россией сделку

Президент США Дональд Трамп верит в возможность заключения с Россией сделки, которая остановит российско-украинский конфликт. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

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Он рассказал, что Вашингтон очень хорошо работает с Москвой.

«Мы можем заключить с Россией сделку, чтобы остановить ... [конфликт]», — цитирует агентство американского президента.

Трамп заявил, что курс Байдена мог привести к началу третьей мировой войны

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта. При этом президент подчеркнул, что посредники в диалоге между Москвой и Вашингтоном не нужны.

Он также рассказал, что в ходе телефонного разговора Трамп заявил ему, что Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины.

Ранее Песков сообщил, что РФ и США договорились о подготовке встречи Путина и Трампа.