Президент США Дональд Трамп справедливо и небезосновательно назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором, и дело не только в отмене выборов. К такому выводу пришло издание National Pulse.

«С начала боевых действий Зеленский и его правительство запретили деятельность одиннадцати политических партий из-за обвинений в пособничестве России. Запрет политических партий и подавление движения диссидентов являются ключевыми признаками диктатуры», — считают авторы статьи.

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Отмечается, что Зеленский по той же причине лишил трех депутатов Верховной рады украинского гражданства. При этом многие журналисты на Украине сталкивались с угрозами силового призыва в армию и становились объектами слежки спецслужб.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с мнением Трампа о «диктаторе» Зеленском.