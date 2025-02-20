Американский журналист Такер Карлсон во время разговора с юристом Бобом Амстердамом отметил, что в состоянии Владимира Зеленского есть некоторые странности.

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так», — сказал Карлсон.

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Амстердам, в свою очередь, отметил, что на Украине и в Европе широко распространены подозрения в употреблении Зеленским наркотиков.

Год назад Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине.