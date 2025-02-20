Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по металлам

Владимир Зеленский сорвал сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

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«У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», — заявил Трамп на инвестиционном форуме в Майами в штате Флорида.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт на $200 млрд больше, чем Европа — при этом президент США добавил, что Европа дает свои деньги под гарантии возвращения средств, в отличие от Вашингтона.

Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине

Трамп заявил, что предыдущая администрация США давала Зеленскому деньги «просто так».

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.