Трамп ответил, какую сумму Киев должен будет заплатить США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о скором достижении договоренности с Украиной о выплате компенсации США в размере $400–500 млрд. Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга, не уточнив деталей соглашения, передает РИА Новости.

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По словам президента, стороны «очень близки» к заключению сделки.

«Им это нравится. Это большая сделка», — подчеркнул Трамп.

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По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), США и Украина могут в субботу, 22 февраля, подписать соглашение об использовании украинских редкоземельных ископаемых.

В феврале Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки министр финансов США Скотт Бессент уехал ни с чем.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее Зеленский выразил надежду на справедливый результат в контексте сделки с США.