Трамп заявил о вере в успех сотрудничества с Путиным по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с российским лидером Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет верить и в дальнейший успех.

По его словам, до начала пандемии коронавируса у США было очень успешное взаимодействие по данной теме с российским президентом, а также с лидером КНР Си Цзиньпином.

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«Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Трамп подчеркнул что нельзя допускать ядерного конфликта. Это, по его мнению, будет страшнее Хиросимы и Нагасаки «в 500 раз».

В The New York Times ранее писали, что Трамп рассматривает ядерную сделку с КНР. При этом в КНДР считают план США о денуклеаризации апогеем глупости.