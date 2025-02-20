Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине

Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, по словам политика, Зеленский проделал ужасную работу, а Украина оказалась раздроблена.

«Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно», — цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды

19 февраля Дональд Трамп опубликовал разгромное заявление о Владимире Зеленском.

Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в отказе проводить выборы на Украине из-за очень низкого рейтинга.