Трамп заявил, что курс Байдена мог привести к началу третьей мировой войны

Курс экс-президента США Джо Байдена мог привести планету к началу новой мировой войны. Такое мнение выразил действующий американский лидер Дональд Трамп.

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"Если бы у нас была та администрация еще год, то началась бы третья мировая", - заявил Трамп, выступление которого транслировал телеканал Fox News.

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Президент добавил, что новый мировой конфликт никому не нужен, поскольку не отвечает интересам международных игроков. Кроме того, он выразил уверенность в том, что украинский конфликт можно будет завершить в течение года.