Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи с главой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском подарил ему бензопилу в качестве символа идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов.

«Мы включим её в нашу штаб-квартиру DOGE», — иронично ответил Маск.

При этом отмечается, что аргентинский лидер и раньше выступал с заявлением о сокращении правительственной бюрократии.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сэкономленные DOGE средства могут направить на погашение госдолга США.