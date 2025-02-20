Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, пока украинская молодежь гибла на фронте. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в X.

Бизнесмен прокомментировал опубликованные в журнале Vogue летом 2022 года фотографии Зеленского и его жены Елены. Снимки сделала известный фотограф Анни Лейбовиц.

«Он делал это, пока молодежь гибла в окопах на фронте», — написал Маск.

Маск потребовал от Зеленского провести выборы

Ранее глава DOGE заявил, что Зеленский не может говорить от имени народа Украины до тех пор, пока не согласится на новые президентские выборы и не восстановит на территории страны свободную работу средств массовой информации. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп называл украинского политика «диктатором без выборов».