Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение фотосессиями Владимира Зеленского для известных журналов, пока «молодёжь гибла в окопах» в разгар конфликта.

«Он делал это, пока молодёжь гибла в окопах на фронте», — заявил он.

Ранее Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста Гонсало Лиры.

Маск потребовал от Зеленского провести выборы

Маск назвал ужасной смерть блогера. Он требовал от Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры и заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.

МИД России, в свою очередь, ранее сообщил, что власти США и Чили откровенно проигнорировали ситуацию вокруг американского блогера Гонсало Лиры.