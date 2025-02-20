Илон Маск возмутился фотосессиями Зеленского на фоне «гибели молодёжи в окопах»
Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение фотосессиями Владимира Зеленского для известных журналов, пока «молодёжь гибла в окопах» в разгар конфликта.
«Он делал это, пока молодёжь гибла в окопах на фронте», — заявил он.
Ранее Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста Гонсало Лиры.
Маск потребовал от Зеленского провести выборы
Маск назвал ужасной смерть блогера. Он требовал от Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры и заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.
МИД России, в свою очередь, ранее сообщил, что власти США и Чили откровенно проигнорировали ситуацию вокруг американского блогера Гонсало Лиры.