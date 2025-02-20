Конгрессмен: число незаконных переходов границы США снизилось на 95% при Трампе

Количество случаев нелегальных пересечений границы США после вступления Дональда Трампа в должность президента уменьшилось на 95%. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса Бен Клайн (республиканец от штата Вирджиния).

"Пересечения границ снизились на 95% при Томасе Хомане, [ответственном за безопасность границ и депортацию нелегалов] в администрации президента Трампа, и [министре внутренней безопасности] Кристи Ноэм", - написал Клайн в X.

"Это большая победа в деле обеспечения безопасности границ, но работа еще не закончена", - добавил он.

Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегалов. После вступления 20 января в должность президента он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. Для возвращения нелегалов в родные страны задействована в том числе военно-транспортная авиация США.