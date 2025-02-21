В Белом доме раскрыли, когда закончится украинский конфликт

Конфликт на Украине закончится «скоро». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе конференции консерваторов CPAC, передает РИА Новости.

«Так что при [президенте США Дональде] Трампе эта война закончится, и она закончится скоро», — заявил советник.

Уолтц в своей речи также назвал Трампа «президентом мира».

Трамп оценил необходимость присутствия Зеленского на мирных встречах по Украине

Трамп незадолго до этого заявил, что Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Также американский лидер отметил, что не желал бы появления украинского политика на этих встречах.

Также глава Белого дома поставил Европейскому союзу жесткие условия, дав три недели на согласование условий «капитуляции» Украины. Официально на уровне правительств стран Евросоюза и эти сроки, и формулировки о «капитуляции» отвергаются.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. Также российский лидер заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее Зеленскому посоветовали покинуть Украину.