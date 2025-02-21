Маск объяснил смену позиции по Украине

Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил в соцсети X бизнесмен Илон Маск, объясняя смену своей позиции по конфликту.

«Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и у тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов», — подчеркнул он.

На Западе объяснили, когда начнется урегулирование конфликта на Украине

Ранее Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что проиграет на выборах президента с разгромным счетом. По этой причине он и отменил выборы, рассказал бизнесмен. По его словам, президент США Дональд Трамп прав, игнорируя Зеленского. Штаты стремятся к миру, «независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества», добавил преприниматель.